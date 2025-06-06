Беспилотник ВСУ атаковал суд в Белгороде, когда к нему приехал Гладков

Здание суда было сегодня атаковано беспилотником. Когда глава региона прибыл на место для оценки повреждений, суд атаковал второй дрон. В результате инцидента пострадал водитель проезжавшего мимо автомобиля. Мужчина с диагнозом «баротравма» был экстренно доставлен в городскую больницу №2. Ударной волной от детонации выбило окна и повредило фасад здания суда.