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Беспилотник ВСУ атаковал суд в Белгороде, когда к нему приехал Гладков

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что оказался в эпицентре событий, когда здание Октябрьского районного суда в Белгороде атаковал беспилотник самолетного типа.

Здание суда было сегодня атаковано беспилотником. Когда глава региона прибыл на место для оценки повреждений, суд атаковал второй дрон. В результате инцидента пострадал водитель проезжавшего мимо автомобиля. Мужчина с диагнозом «баротравма» был экстренно доставлен в городскую больницу №2. Ударной волной от детонации выбило окна и повредило фасад здания суда.

«ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти», – подчеркнул Гладков.

6 июня в Белгородской области сошел с рельсов тепловоз из-за заложенного под них взрывного устройства. Гладков сообщил, что никто не пострадал, повреждена часть железнодорожного полотна. Движение поездов задержали на 2,5 часа, но сейчас они следуют по графику.

Днем ранее Гладков сообщил о новых атаках со стороны вооруженных сил Украины ВСУ на пять муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали два мирных жителя, а два села остались без электричества. В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка ударом FPV-дрона были ранены сразу две женщины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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