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Патриарх Кирилл: Церковь считает важным обмен пленными

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал тему обмена пленными между Россией и Украиной важной и гуманитарной. Об этом он сказал после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщило издание «БелТа».

Патриарх указал, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда стояла на той позиции, по которой обмены пленными нужно осуществлять непременно. По его словам, это делать необходимо, когда обмен не влечет за собой более опасные последствия. «Речь идет о человеческих жизнях», – сказал патриарх Кирилл.

6 июня глава РПЦ прибыл в Белоруссию для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, сообщил «Интерфакс». Во время своего визита он вручил Лукашенко высшую награду РПЦ – орден святого Даниила Московского I степени.

2 июня помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Россия и Украина договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Ожидается, что в обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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