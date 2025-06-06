Патриарх Кирилл: Церковь считает важным обмен пленными

Патриарх указал, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда стояла на той позиции, по которой обмены пленными нужно осуществлять непременно. По его словам, это делать необходимо, когда обмен не влечет за собой более опасные последствия. «Речь идет о человеческих жизнях», – сказал патриарх Кирилл.