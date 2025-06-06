Патриарх Кирилл: Церковь считает важным обмен пленными
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал тему обмена пленными между Россией и Украиной важной и гуманитарной. Об этом он сказал после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщило издание «БелТа».
Патриарх указал, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда стояла на той позиции, по которой обмены пленными нужно осуществлять непременно. По его словам, это делать необходимо, когда обмен не влечет за собой более опасные последствия. «Речь идет о человеческих жизнях», – сказал патриарх Кирилл.
2 июня помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Россия и Украина договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Ожидается, что в обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек.