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Росавиация ограничила работу аэропортов Калуги и Саратова

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги («Грабцево») и Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства опубликовал сообщение об установлении меры в 03:00 мск 11 июня. По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

О том, что аэропорт Саратова вернулся к обычному режиму работы, Кореняко заявил в 6:15 мск.

По данным Минобороны РФ, с с 11:30 по 20:00 мск 10 июня силы ПВО сбили семь украинских БПЛА. Три из них были уничтожены над Брянской областью, два – над Белгородской, один – над Курской и один – над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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