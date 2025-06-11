Росавиация ограничила работу аэропортов Калуги и Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги («Грабцево») и Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель агентства опубликовал сообщение об установлении меры в 03:00 мск 11 июня. По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
О том, что аэропорт Саратова вернулся к обычному режиму работы, Кореняко заявил в 6:15 мск.
По данным Минобороны РФ, с с 11:30 по 20:00 мск 10 июня силы ПВО сбили семь украинских БПЛА. Три из них были уничтожены над Брянской областью, два – над Белгородской, один – над Курской и один – над акваторией Черного моря у побережья Крыма.