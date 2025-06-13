МВД обновило список преступников, за которых обещает 1 млн рублей

На обновление перечня обратил внимание ТАСС. Всего в списке 11 человек. Двое из них – командиры украинского националистического батальона «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ) » Константин Немичев и Сергей Величко, которых в 2023 г. заочно арестовал 235-й Гарнизонный военный суд в Москве. Их обвиняют в пытках и убийствах российских солдат с особой жестокостью. В перечне особо опасных преступников они появились в августе 2022 г.