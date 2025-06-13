МВД обновило список преступников, за которых обещает 1 млн рублей
Список преступников МВД РФ, за помощь в розыске которых выплачивается вознаграждение 1 млн руб., обновлен. Министерство исключило из него члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского, следует из данных на сайте ведомства.
На обновление перечня обратил внимание ТАСС. Всего в списке 11 человек. Двое из них – командиры украинского националистического батальона «Азов
Вознаграждение также обещано за поимку орского маньяка Валерия Андреева, который подозревается в совершении похищений, изнасилований и убийств женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 гг. В списке находится Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан. Он мог скрываться в Среднеуральском женском монастыре.
Среди преступников, совершивших особо опасные преступления, значится организатор ОПГ в Брянске Николай Емельянов (известный как Емеля Одесский), совершивший покушение на жизнь председателя суда в Самарской области Владимир Кириллов, и Дмитрий Мамонов, который в 2002 г. зарезал своего приятеля. Он пытался избежать наказания с помощью взрывного устройства (оно не сработало), заминировав тело и замкнув провода на замок входной двери.
Олег Тимошенко включен в список, т.к. фигурирует в деле о серии заказных убийств и разбоев. Также в перечне ведомства находятся Андрей Самойлов, который подозревается как минимум в совершении пяти убийств и трех покушениях в Челябинске и Сургуте в девяностых, и главарь ОПГ Фахрудин Махмудов, сбежавший из РФ. Последним в списке указан Владимир Шестерин, который числится разыскиваемым с 2009 г.
Ермолинский исключен из обновленного списка. Он активно участвовал в ОПГ, которая орудовала в Свердловской области и совершала грабежи, похищения, убийства. Ее члены обладали особой жестокостью, в том числе жертвой группировки стал гражданин США. Некоторые СМИ распространяли информацию о том, что в мае 2025 г. Ермолинский умер.