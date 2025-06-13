Кабмин утвердил план реализации культурной политики на 2025-2027 годы
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации «Стратегии государственной культурной политики до 2030 г.» на 2025-2027 гг. Документ призван создать условия для сохранения духовно-нравственных ценностей, защиты исторической памяти и культурного наследия народов России, а также раскрытия творческого потенциала граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
План включает 200 мероприятий, объединенных в восемь тематических направлений. Первое направление касается сохранения культурного наследия и его использования в образовательных и просветительских целях для укрепления единого культурного пространства страны. Второе ориентировано на развитие культурной инфраструктуры и активизацию культурного потенциала регионов.
Третье направление предусматривает меры по совершенствованию системы подготовки творческих кадров и формированию кадрового резерва в сфере культуры. Четвертое посвящено укреплению гражданской идентичности, созданию условий для воспитания гармонично развитой личности и передачи традиционных ценностей между поколениями.
Пятое связано с формированием благоприятной информационной среды для развития личности. Шестое направление включает мероприятия по продвижению российской культуры за рубежом. Последние два направления обеспечивают нормативно-правовую, организационную и научно-методическую базу для реализации государственной культурной политики.
Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. была утверждена правительством в сентябре 2024 г. с целью укрепления суверенитета страны и повышения качества жизни граждан через обеспечение единого культурного пространства. Работа ведется в соответствии с указом президента России.