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Авиакомпании РФ скорректировали расписания рейсов в страны Ближнего Востока

Ведомости

Российские авиакомпании занимаются коррекцией расписания полетов в страны Ближнего Востока, в которых временно закрыто воздушное пространство, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Авиакомпании предпринимают все меры для нивелирования последствий введенных ограничений для граждан», – говорится в сообщении.

Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» – в Иран. Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат средств за билеты или перенос вылета на момент, когда указаниями Росавиации (NOTAM) будет отменен запрет на полеты. Он объявлен предварительно до 26 июня.

Кроме того, ситуация затронула рейсы иностранных перевозчиков в Россию. Отменены рейсы иранских перевозчиков ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из Пулково. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian также вносит коррективы в выполнение рейса из Аммана в Москву 13 июня.

Решение о закрытии воздушных пространств Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли 13 июня авиационные власти государств. Российские авиакомпании, осуществляющие полеты через эти страны, предупреждены. Они разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. Это скажется на продолжительности рейсов, отметил представитель Росавиации.

Закрытие воздушных пространств произошло из-за атаки Ирана Израилем в ночь на 13 июня. По сообщению Израиля, целью атаки были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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