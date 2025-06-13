Авиакомпании РФ скорректировали расписания рейсов в страны Ближнего Востока
Российские авиакомпании занимаются коррекцией расписания полетов в страны Ближнего Востока, в которых временно закрыто воздушное пространство, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Авиакомпании предпринимают все меры для нивелирования последствий введенных ограничений для граждан», – говорится в сообщении.
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» – в Иран. Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат средств за билеты или перенос вылета на момент, когда указаниями Росавиации (NOTAM) будет отменен запрет на полеты. Он объявлен предварительно до 26 июня.
Кроме того, ситуация затронула рейсы иностранных перевозчиков в Россию. Отменены рейсы иранских перевозчиков ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из Пулково. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian также вносит коррективы в выполнение рейса из Аммана в Москву 13 июня.
Решение о закрытии воздушных пространств Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли 13 июня авиационные власти государств. Российские авиакомпании, осуществляющие полеты через эти страны, предупреждены. Они разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. Это скажется на продолжительности рейсов, отметил представитель Росавиации.
Закрытие воздушных пространств произошло из-за атаки Ирана Израилем в ночь на 13 июня. По сообщению Израиля, целью атаки были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.