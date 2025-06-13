Авиакомпании РФ скорректировали расписания рейсов в страны Ближнего Востока

Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» – в Иран. Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат средств за билеты или перенос вылета на момент, когда указаниями Росавиации (NOTAM) будет отменен запрет на полеты. Он объявлен предварительно до 26 июня.