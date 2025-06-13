Власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов

Власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетовЭто произошло после атаки на объекты исламского государства
Воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто для полетов гражданских судов. Решение приняли авиационные власти государств, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Как отметил пресс-секретарь ведомства, российские авиакомпании, осуществляющие полеты через эти страны, предупреждены. Они разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. Кореняко также сообщил, что возможны корректировки в расписании российских перевозчиков.
«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном. Пассажиры могут вернуть билеты. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана в обход закрытого Ирана. Также 13 июня отменен рейс Москва – Дубай – Москва, его пассажиры будут перебронированы на другой полет в тот же день. Рейс выполнит самолет большей вместимости Boeing 777.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».