Власти Ирана и Израиля закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном. Пассажиры могут вернуть билеты. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана в обход закрытого Ирана. Также 13 июня отменен рейс Москва – Дубай – Москва, его пассажиры будут перебронированы на другой полет в тот же день. Рейс выполнит самолет большей вместимости Boeing 777.