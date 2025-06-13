Хаменеи: Израиль будет наказан за удар по Ирану

По информации Mehr, штаб по управлению кризисными ситуациями призвал граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от любых поспешных действий, которые могут вызвать общественную панику, полагаться только на официальную и достоверную информацию, получать новости и инструкции исключительно из государственных СМИ и авторитетных каналов связи. Активистам в социальных сетях рекомендовано уделять первостепенное внимание психологической безопасности общества, по возможности избегать передвижений без необходимости и сотрудничать с аварийно-спасательными службами в случае необходимости.