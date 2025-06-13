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Хаменеи: Израиль будет наказан за удар по Ирану

Ведомости

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением после израильской атаки. Об этом сообщает агентство IRNA.

Хаменеи подчеркнул, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания». Он подтвердил гибель ряда иранских военных командиров и ученных, назвав их «мучениками». 

«Режим должен ожидать сурового возмездия. Могущественная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его безнаказанным, с позволения Аллаха», – заявил верховный лидер Ирана.

По информации Mehr, штаб по управлению кризисными ситуациями призвал граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от любых поспешных действий, которые могут вызвать общественную панику, полагаться только на официальную и достоверную информацию, получать новости и инструкции исключительно из государственных СМИ и авторитетных каналов связи. Активистам в социальных сетях рекомендовано уделять первостепенное внимание психологической безопасности общества, по возможности избегать передвижений без необходимости и сотрудничать с аварийно-спасательными службами в случае необходимости.

13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целью были ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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