Хаменеи: Израиль будет наказан за удар по Ирану
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением после израильской атаки. Об этом сообщает агентство IRNA.
Хаменеи подчеркнул, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания». Он подтвердил гибель ряда иранских военных командиров и ученных, назвав их «мучениками».
«Режим должен ожидать сурового возмездия. Могущественная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его безнаказанным, с позволения Аллаха», – заявил верховный лидер Ирана.
По информации Mehr, штаб по управлению кризисными ситуациями призвал граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от любых поспешных действий, которые могут вызвать общественную панику, полагаться только на официальную и достоверную информацию, получать новости и инструкции исключительно из государственных СМИ и авторитетных каналов связи. Активистам в социальных сетях рекомендовано уделять первостепенное внимание психологической безопасности общества, по возможности избегать передвижений без необходимости и сотрудничать с аварийно-спасательными службами в случае необходимости.
13 июня Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целью были ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его верховный главнокомандующий Хоссейн Салами был убит, а штаб-квартира подразделения в Тегеране подверглась обстрелу. Также в результате израильской атаки погиб начальник генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, по меньшей мере два ученых-ядерщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, были убиты в результате израильских ударов по Тегерану.