Артисты Большого симфонического оркестра эвакуированы из Исфахана в Тегеран

Ранее российская сторона эвакуировала из Ирана 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. Первая группа в составе 86 человек, среди которых двое детей, в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара».