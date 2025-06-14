Артисты Большого симфонического оркестра эвакуированы из Исфахана в Тегеран
Артисты Большого симфонического оркестра России, находившиеся в иранском Исфахане во время обострения обстановки, успешно эвакуированы в Тегеран, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Все участники коллектива находятся в безопасности и размещены в гостинице.
Российские дипломаты в Иране продолжают предпринимать необходимые шаги для обеспечения их дальнейшей эвакуации. Как уточняется, ситуация находится на личном контроле Минкульта.
Ранее российская сторона эвакуировала из Ирана 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. Первая группа в составе 86 человек, среди которых двое детей, в ночь на 14 июня пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара».
В ночь на 13 июня Израиль совершил серию ударов по Ирану, которые были направлены как против его ядерной программы, так и против высшего военного командования. Атака продолжалась и в течение дня.
Иранские власти сообщили, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения. Под ударом оказались также иранские ядерные объекты и авиабазы.