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Потерявшийся багаж рейсов Turkish Airlines доставят во «Внуково»

Ведомости

Авиакомпания Turkish Airlines доставит багаж пассажиров четырех рейсов, оставшийся в аэропорту вылета, вечером 14 июня из Стамбула, сообщается в Telegram-канале «Внуково».

Росавиация ранее сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines 13–14 июня. По данным Telegram-канала Mash, без багажа из Антальи в Москву вернулись более 500 российских туристов. Сообщалось, что с такой ситуацией столкнулись пассажиры четырех рейсов перевозчика.

«Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20», – говорится в сообщении аэропорта.

Росавиация заявила ранее, что рекомендовала Turkish Airlines решить вопрос с доставкой багажа в Москву «в кратчайшие сроки» и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы в будущем не допускать подобных случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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