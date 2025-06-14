Потерявшийся багаж рейсов Turkish Airlines доставят во «Внуково»
Авиакомпания Turkish Airlines доставит багаж пассажиров четырех рейсов, оставшийся в аэропорту вылета, вечером 14 июня из Стамбула, сообщается в Telegram-канале «Внуково».
Росавиация ранее сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines 13–14 июня. По данным Telegram-канала Mash, без багажа из Антальи в Москву вернулись более 500 российских туристов. Сообщалось, что с такой ситуацией столкнулись пассажиры четырех рейсов перевозчика.
«Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20», – говорится в сообщении аэропорта.
Росавиация заявила ранее, что рекомендовала Turkish Airlines решить вопрос с доставкой багажа в Москву «в кратчайшие сроки» и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы в будущем не допускать подобных случаев.