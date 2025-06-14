Потерявшийся багаж рейсов Turkish Airlines доставят во «Внуково»

Росавиация ранее сообщила об инциденте с багажом на рейсах Turkish Airlines 13–14 июня. По данным Telegram-канала Mash, без багажа из Антальи в Москву вернулись более 500 российских туристов. Сообщалось, что с такой ситуацией столкнулись пассажиры четырех рейсов перевозчика.