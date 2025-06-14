«Победа» отменила рейсы в ОАЭ

Решение также принято в целях обеспечения безопасности полетов. В компании уточнили, что мера затронет рейсы в ОАЭ и из Эмиратов, запланированные в период с 18 по 23 июня. Клиентам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы. Отмечается также, что рейсы в период с 14 по 17 июня включительно компания выполнит в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.