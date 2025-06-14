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«Победа» отменила рейсы в ОАЭ

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Авиакомпания «Победа» отменила ряд рейсов в ОАЭ на фоне закрытия воздушного пространства Ирана, запланированные на ближайшие дни полеты будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.

Решение также принято в целях обеспечения безопасности полетов. В компании уточнили, что мера затронет рейсы в ОАЭ и из Эмиратов, запланированные в период с 18 по 23 июня. Клиентам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы. Отмечается также, что рейсы в период с 14 по 17 июня включительно компания выполнит в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.

13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли решение о закрытии воздушных пространств своих стран. Российские авиакомпании, как сообщалось, разрабатывают маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. На следующий день стало известно, что Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01:30 15 июня.

Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» приостановил полеты в Иран. Кроме того, ситуация затронула рейсы иностранных перевозчиков в Россию. Отменены рейсы иранских перевозчиков ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из «Пулково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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