«Победа» отменила рейсы в ОАЭ
Авиакомпания «Победа» отменила ряд рейсов в ОАЭ на фоне закрытия воздушного пространства Ирана, запланированные на ближайшие дни полеты будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.
Решение также принято в целях обеспечения безопасности полетов. В компании уточнили, что мера затронет рейсы в ОАЭ и из Эмиратов, запланированные в период с 18 по 23 июня. Клиентам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы. Отмечается также, что рейсы в период с 14 по 17 июня включительно компания выполнит в облет закрытого воздушного пространства с дополнительной посадкой в Самаре.
13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании приняли решение о закрытии воздушных пространств своих стран. Российские авиакомпании, как сообщалось, разрабатывают маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытую территорию. На следующий день стало известно, что Иран продлевает закрытие воздушного пространства страны до 01:30 15 июня.
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили рейсы в Израиль, «Аэрофлот» приостановил полеты в Иран. Кроме того, ситуация затронула рейсы иностранных перевозчиков в Россию. Отменены рейсы иранских перевозчиков ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из «Пулково».