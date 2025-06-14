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Патриарх Кирилл отреагировал на запуск истребителя НАТО вблизи его самолета

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запуском F-16 вблизи его самолета, летевшего в Калининград. Об этом он заявил на собрании духовенства Калининградской митрополии.

«Вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве?», – задался он вопросом.

Патриарх переадресовал его западным политикам: «Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете – это точно! Спровоцировать конфликт, который может привести к жертвам?».

Глава РПЦ заключил, что Россия должна следовать своим цивилизационным путем развития и «не должна идти на поводу поджигателей войны». 

На прошлой неделе патриарх Кирилл высказался на тему обмена пленными между Россией и Украиной. Он назвал ее важной и гуманитарной. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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