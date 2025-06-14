Патриарх Кирилл отреагировал на запуск истребителя НАТО вблизи его самолета
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запуском F-16 вблизи его самолета, летевшего в Калининград. Об этом он заявил на собрании духовенства Калининградской митрополии.
«Вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве?», – задался он вопросом.
Патриарх переадресовал его западным политикам: «Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете – это точно! Спровоцировать конфликт, который может привести к жертвам?».
Глава РПЦ заключил, что Россия должна следовать своим цивилизационным путем развития и «не должна идти на поводу поджигателей войны».
На прошлой неделе патриарх Кирилл высказался на тему обмена пленными между Россией и Украиной. Он назвал ее важной и гуманитарной.