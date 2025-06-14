Балицкий сообщил о гибели создателя ополчения Запорожской области Олега Семова

В октябре 2024 г. Балицкий вручил ордена и медали «За заслуги перед Запорожской областью» бойцам отряда «Барс-32» батальона имени Судоплатова. «К сожалению, эта борьба уносит жизни. Минутой молчания мы почтили память парней, которые отдали свои жизни за безопасность и мирное небо над головой», – написал тогда глава региона.