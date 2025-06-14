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Балицкий сообщил о гибели создателя ополчения Запорожской области Олега Семова

Ведомости

От полученных ранений на поле боя скончался Олег Семов, который стоял у истоков создания народного ополчения Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. 

Семов служил заместителем командира в добровольческом отряде «Барс-32» батальона имени Судоплатова. 

«Искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области. У Олега осталось трое детей», – написал Балицкий в Telegram-канале.

В октябре 2024 г. Балицкий вручил ордена и медали «За заслуги перед Запорожской областью» бойцам отряда «Барс-32» батальона имени Судоплатова. «К сожалению, эта борьба уносит жизни. Минутой молчания мы почтили память парней, которые отдали свои жизни за безопасность и мирное небо над головой», – написал тогда глава региона.

На этой неделе экс-министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне спецоперации. При выполнении боевой задачи он погиб в районе населенного пункта Марковский в ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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