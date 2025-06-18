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МВД: ущерб от IT-преступлений достиг 81 млрд рублей за пять месяцев

Ведомости

Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 г. увеличился на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достиг 81 млрд руб., сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Всего за 5 месяцев 2025 г. зарегистрировано более 308 000 преступлений в IT-сфере. Из них более 189 000 – это дистанционные кражи и мошенничество... Несмотря на то что количество преступлений некоторое время снижалось, ущерб рос», – заявил Филиппов.

Количество уголовных дел, направленных в суд и связанных с организованными группами и преступными сообществами, по преступлениям в IT выросло на 14%, по сообщению замначальника Следственного департамента МВД России.

16 июня гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов заявил, что ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. По его словам, преступники могут продолжать искать другие мессенджеры и звонить абонентам, даже если их заблокировали в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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