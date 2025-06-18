МВД: ущерб от IT-преступлений достиг 81 млрд рублей за пять месяцев
Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 г. увеличился на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достиг 81 млрд руб., сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Всего за 5 месяцев 2025 г. зарегистрировано более 308 000 преступлений в IT-сфере. Из них более 189 000 – это дистанционные кражи и мошенничество... Несмотря на то что количество преступлений некоторое время снижалось, ущерб рос», – заявил Филиппов.
Количество уголовных дел, направленных в суд и связанных с организованными группами и преступными сообществами, по преступлениям в IT выросло на 14%, по сообщению замначальника Следственного департамента МВД России.
16 июня гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов заявил, что ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. По его словам, преступники могут продолжать искать другие мессенджеры и звонить абонентам, даже если их заблокировали в WhatsApp (принадлежит Meta,