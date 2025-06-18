МВД: ущерб от IT-преступлений достиг 81 млрд рублей за пять месяцев

16 июня гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов заявил, что ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. По его словам, преступники могут продолжать искать другие мессенджеры и звонить абонентам, даже если их заблокировали в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ ) и Telegram.