Россия организует эвакуацию маломобильных граждан из Израиля
Россия организует санитарную эвакуацию в Египет и Иорданию для маломобильных граждан, находящихся на территории Израиля и не способных покинуть страну самостоятельно по состоянию здоровья. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Израиле.
Под эвакуацию попадают лежачие пациенты и лица, нуждающиеся в транспортировке санитарным транспортом по медицинским показаниям. Каждый эвакуируемый может быть сопровожден одним-двумя людьми. Эвакуация осуществляется на безвозмездной основе при содействии Российского Красного Креста.
Сообщается, что после доставки в Египет или Иорданию граждане смогут самостоятельно вернуться в Россию.
17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство России в Тегеране проводит очень большую координационную работу по эвакуации граждан РФ из Ирана.
По словам Пескова, эвакуированные доставляются к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона, в свою очередь, предоставляет максимально благоприятные условия, за что Россия очень признательна, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что работа продолжается круглосуточно.