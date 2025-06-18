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Россия организует эвакуацию маломобильных граждан из Израиля

Ведомости

Россия организует санитарную эвакуацию в Египет и Иорданию для маломобильных граждан, находящихся на территории Израиля и не способных покинуть страну самостоятельно по состоянию здоровья. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Израиле.

Под эвакуацию попадают лежачие пациенты и лица, нуждающиеся в транспортировке санитарным транспортом по медицинским показаниям. Каждый эвакуируемый может быть сопровожден одним-двумя людьми. Эвакуация осуществляется на безвозмездной основе при содействии Российского Красного Креста.

Сообщается, что после доставки в Египет или Иорданию граждане смогут самостоятельно вернуться в Россию.

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство России в Тегеране проводит очень большую координационную работу по эвакуации граждан РФ из Ирана.

По словам Пескова, эвакуированные доставляются к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона, в свою очередь, предоставляет максимально благоприятные условия, за что Россия очень признательна, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что работа продолжается круглосуточно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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