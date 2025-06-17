Эвакуацию россиян из Ирана координирует посольство в Тегеране
Посольство России в Тегеране проводит очень большую координационную работу по эвакуации граждан РФ из Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они координируют в целом все действия. Все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, эвакуированные доставляются к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона, в свою очередь, предоставляет максимально благоприятные условия, за что Россия очень признательна, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что работа продолжается круглосуточно.
«Посольство обладает всеми цифрами тех граждан, которые были в кругу, так сказать, внимания посольства, знает, сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень-очень тщательно отслеживает наших граждан с тем, чтобы ничто не представило для них угрозу», – сказал Песков.
14 июня МИД РФ сообщал об эвакуации российской стороной из Ирана 86 человек. Из страны были вывезли члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в ней находились граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. 16 июня Песков также говорил, что часть россиян были вывезены из Ирана через Азербайджан. В этот же день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал россиян покинуть еврейское государство до нормализации обстановки.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.