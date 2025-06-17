Эвакуацию россиян из Ирана координирует посольство в Тегеране

«Посольство обладает всеми цифрами тех граждан, которые были в кругу, так сказать, внимания посольства, знает, сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень-очень тщательно отслеживает наших граждан с тем, чтобы ничто не представило для них угрозу», – сказал Песков.