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Эвакуацию россиян из Ирана координирует посольство в Тегеране

Ведомости

Посольство России в Тегеране проводит очень большую координационную работу по эвакуации граждан РФ из Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они координируют в целом все действия. Все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, эвакуированные доставляются к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанская сторона, в свою очередь, предоставляет максимально благоприятные условия, за что Россия очень признательна, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что работа продолжается круглосуточно.

«Посольство обладает всеми цифрами тех граждан, которые были в кругу, так сказать, внимания посольства, знает, сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень-очень тщательно отслеживает наших граждан с тем, чтобы ничто не представило для них угрозу», – сказал Песков.

14 июня МИД РФ сообщал об эвакуации российской стороной из Ирана 86 человек. Из страны были вывезли члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Помимо россиян в ней находились граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. 16 июня Песков также говорил, что часть россиян были вывезены из Ирана через Азербайджан. В этот же день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал россиян покинуть еврейское государство до нормализации обстановки.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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