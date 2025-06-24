В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Поясняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников (БПЛА) над территорией России. Большая часть – 14 БПЛА – была сбита над Курской областью. Над Московским регионом уничтожили два дрона. Еще по одному беспилотнику сбито в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
Ночью 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках, которые направлялись в сторону столицы. На фоне этого Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». О снятии ограничений там сообщили в 3:21 мск.