В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников (БПЛА) над территорией России. Большая часть – 14 БПЛА – была сбита над Курской областью. Над Московским регионом уничтожили два дрона. Еще по одному беспилотнику сбито в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.