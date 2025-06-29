Депутат Боярский: в России не планируют блокировать YouTube

Боярский пояснил, что некоторые компании заинтересованы в продолжении работы на российском рынке, тогда как другие изначально были готовы к полной локализации. Он также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия создавала благоприятные условия для развития цифровых сервисов, демонстрируя открытость к международным платформам.