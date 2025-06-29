Депутат Боярский: в России не планируют блокировать YouTube
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России. При этом он отметил возможность изменения ситуации в будущем, сославшись на разное поведение иностранных партнеров, передают «РИА Новости».
Боярский пояснил, что некоторые компании заинтересованы в продолжении работы на российском рынке, тогда как другие изначально были готовы к полной локализации. Он также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия создавала благоприятные условия для развития цифровых сервисов, демонстрируя открытость к международным платформам.
YouТube перестал быть доступен для пользователей в РФ летом 2024 г. Тогда его работа постепенно замедлялась. Российские власти объясняли это неполадками в работе серверов Google в стране, американская корпорация этого не подтверждала. Позже власти частично подтвердили, что замедление связано с невыполнением требований законодательства РФ.