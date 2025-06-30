Суд приговорил основателя секты «Община Виссариона» Торопа к 12 годам

Тороп был арестован осенью 2020 г. Вместе с ним тогда были задержаны другие руководители движения – Владимир Ведерников и Вадим Редькин. Тороп после задержания заявлял, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.