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Суд приговорил основателя секты «Община Виссариона» Торопа к 12 годам

Ведомости

Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил основателя «Церкви последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа к 12 годам колонии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Его признали виновным в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением среднего и тяжкого вреда здоровью, а также с мошенничеством. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Гособвинение запрашивало для Торопа 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тороп был арестован осенью 2020 г. Вместе с ним тогда были задержаны другие руководители движения – Владимир Ведерников и Вадим Редькин. Тороп после задержания заявлял, что не согласен с обвинениями. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.

Организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 г. Торопом. В 1995 г. его последователи основали в Курагинском районе поселение, которое назвали «город Солнца». Члены общины жили и в других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

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