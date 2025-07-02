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В Японии начали готовиться к мегаземлетрясению

Природное бедствие может произойти в течение 30 лет
Ведомости

Японские власти поручили муниципалитетам подготовиться к мегаземлетрясению – оно может произойти в течение ближайших 30 лет. Об этом сообщило издание Asahi.

Вероятность масштабного природного бедствия составляет 80%. Поручение было направлено 723 муниципалитетам в 30 префектурах. Ожидается, что оно может произойти в Нанкайском желобе.

«В рамках новой цели муниципалитеты от Ибараки до Окинавы, где ожидаются подземные толчки интенсивностью менее 6 баллов и более и цунами высотой 3 метра и более, будут обозначены как “зоны повышения готовности к стихийным бедствиям”», – говорится в материале.

Муниципалитеты должны разработать конкретные планы по предотвращению стихийных бедствий, такие как повышение сейсмостойкости инфраструктуры и создание дополнительных запасов.

Землетрясения в Японии происходят из-за особенностей расположения островов. Последнее крупное землетрясение произошло в январе этого года в водах Хюга-нада в 21 км от города Миядзаки на острове Кюсю. После этого была объявлена угроза цунами.

В конце декабря 2024 г. у побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1. Тогда информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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