В Японии начали готовиться к мегаземлетрясению

«В рамках новой цели муниципалитеты от Ибараки до Окинавы, где ожидаются подземные толчки интенсивностью менее 6 баллов и более и цунами высотой 3 метра и более, будут обозначены как “зоны повышения готовности к стихийным бедствиям”», – говорится в материале.