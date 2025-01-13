В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами
В Японии в водах Хюга-нада в 21 км от города Миадзаки на острове Кюсю зафиксирован очаг землетрясения магнитудой 6,4, которое может привести к цунами, сообщает издание Asahi.
Землетрясение было зафиксировано в 15:20 мск, очаг находится в 30 км под водой. Ожидается цунами с волнами высотой до одного метра на восточном побережье Кюсю и южном побережье острова Сикоку. Информация о повреждениях на данный момент не поступала.
Из-за особенностей расположения островов в Японии часто происходят землетрясения. 27 декабря у побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.