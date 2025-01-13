В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами

Землетрясение было зафиксировано в 15:20 мск, очаг находится в 30 км под водой. Ожидается цунами с волнами высотой до одного метра на восточном побережье Кюсю и южном побережье острова Сикоку. Информация о повреждениях на данный момент не поступала.