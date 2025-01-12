У берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2
Аппаратура зафиксировала землетрясение магнитудой 4,2 балла в Черном море у берегов Крыма, следует из данных Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно информации центра, эпицентр землетрясения расположен в 62 км к югу от Тамани и в 78 км к юго-юго-востоку от Керчи на глубине 5 км.
Приборы зарегистрировали землетрясение в 17:49 по местному времени (совпадает с московским).
12 января «Ведомости» сообщали, что на западе Мексики возле тихоокеанского побережья произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.