На западном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Мексики возле тихоокеанского побережья, следует из сообщения геологической службы США, размещенного в X.
«Заметное землетрясение, предварительная информация: магнитуда 6,2 – 8 км к юго-востоку от Коалкоман-де-Васкес-Пальярес, Мексика», – говорится в публикации.
По информации на сайте ведомства, землетрясение произошло в 8:32 по всемирному координированному времени (11:32 мск) на глубине 86,2 км.
Сильное землетрясение произошло 7 января в Тибетском автономном районе Китая. Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков. По последним данным, из-за землетрясения пострадали 61 500 человек, более 120 – погибли.
Позже, 11 января, землетрясение произошло недалеко от российского Сочи. Оно было зафиксировано , его магнитуда составила 3,5. Днем того же дня в Сочи было зарегистрировано второе землетрясение – магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла.