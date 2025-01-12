На западном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сильное землетрясение произошло 7 января в Тибетском автономном районе Китая. Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков. По последним данным, из-за землетрясения пострадали 61 500 человек, более 120 – погибли.