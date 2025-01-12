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На западном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Мексики возле тихоокеанского побережья, следует из сообщения геологической службы США, размещенного в X.

«Заметное землетрясение, предварительная информация: магнитуда 6,2 – 8 км к юго-востоку от Коалкоман-де-Васкес-Пальярес, Мексика», – говорится в публикации.

По информации на сайте ведомства, землетрясение произошло в 8:32 по всемирному координированному времени (11:32 мск) на глубине 86,2 км.

Сильное землетрясение произошло 7 января в Тибетском автономном районе Китая. Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков. По последним данным, из-за землетрясения пострадали 61 500 человек, более 120 – погибли.

Позже, 11 января, землетрясение произошло недалеко от российского Сочи. Оно было зафиксировано , его магнитуда составила 3,5. Днем того же дня в Сочи было зарегистрировано второе землетрясение – магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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