У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Недалеко от побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1, пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
Уточняется, что это случилось у берегов острова Хонсю. Эпицентр землетрясения находился ближе всего к префектуре Фукусима, очаг залегал на глубине 40 км.
Информации о разрушениях или пострадавших нет, как и об угрозе цунами.
Последнее сообщение о землетрясении поступало из Северной Калифорнии. Тогда магнитуда явления составила 7,3.