Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Пулково»
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера действует для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Вечером 4 июля Кореняко также сообщал о введении ограничений на работу воздушных гаваней Тамбова «Донское» и Нижнего Новгорода «Строгино». Утром в этот же день Росавиация ограничила работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»). Позднее ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Ижевска.
Минобороны писало, что с 16:00 до 18:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Большая часть атак пришлась на Брянскую область, где российские военные нетрайлизовали 11 дронов. Еще три БПЛА были ликвидированы над Рязанской областью, по одному – над Смоленской и Орловской областями.