Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Пулково»

Минобороны писало, что с 16:00 до 18:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Большая часть атак пришлась на Брянскую область, где российские военные нетрайлизовали 11 дронов. Еще три БПЛА были ликвидированы над Рязанской областью, по одному – над Смоленской и Орловской областями.