В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Минобороны сообщало, что с 16:00 до 18:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов страны. Большая часть атак пришлась на Брянскую область, где сбили 11 дронов. Еще три БПЛА были уничтожены над Рязанской областью, по одному – над Смоленской и Орловской областями.