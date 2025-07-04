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В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Ведомости

В аэропортах Тамбова «Донское» и Нижнего Новгорода «Строгино» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 4 июля Росавиация ограничила работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»). Позже аэропорт Ижевска ввел ограничения на использование воздушного пространства. Отмечается, что обслуживание будет вестись согласно федеральным авиационным правилам.

Минобороны сообщало, что с 16:00 до 18:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов страны. Большая часть атак пришлась на Брянскую область, где сбили 11 дронов. Еще три БПЛА были уничтожены над Рязанской областью, по одному – над Смоленской и Орловской областями.

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