Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву дронов

По данным Минобороны, с 06:00 до 08:00 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территориями Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областей. С вечера 4 июля до 7:00 5 июля ПВО сбила 94 дрона над российскими регионами.