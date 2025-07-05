Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву дронов

Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву дроновПВО сбила 106 БПЛА над российскими регионами до 08:00 – Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 5 июля отразили атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
По данным Минобороны, с 06:00 до 08:00 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над территориями Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областей. С вечера 4 июля до 7:00 5 июля ПВО сбила 94 дрона над российскими регионами.
4 июля в Сергиево-Посадском округе было зафиксировано падение четырех украинских беспилотников. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, тогда пострадали два человека. Удар пришелся по подстанции – электричества лишились 42 000 человек.