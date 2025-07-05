В «Пулково» задержали вылет более 30 рейсов
В аэропорту «Пулково» более чем на четыре часа отложен вылет 34 рейсов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Нормализация расписания ожидается в течение дня, добавили в управляющей компании.
Утром 5 июля Telegram-канал «Пулково» сообщил, что аэропорт по независящим от него причинам приостанавливал прием и выпуск воздушных судов с 23:15 до 05:30. Было задержано более 50 рейсов.
В аэропорту Санкт-Петербурга вечером 4 июля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщала Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, утром они были сняты.