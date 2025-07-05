Реку Сена в Париже открыли для купания впервые за 102 года

Во время Олимпиады фиксировали проблемы с качеством воды в Сене. 28 и 29 июля 2024 г. отменяли тренировки по триатлону, а затем переносились и сами соревнования. 4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва и была госпитализирована. Мэр Парижа Анн Идальго позднее заявила, что плохое самочувствие триатлонистов не связано с заплывом спортсменов в парижской реке, а национальные Олимпийские комитеты уже установили правду.