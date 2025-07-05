Реку Сена в Париже открыли для купания впервые за 102 года
В издании уточнили, что плавание «бесплатно и открыто для широкой публики», но при некоторых условиях. Желающим должно быть не менее 14 лет, рост выше 1,4 м. Спасатели должны проконтролировать первый вход в воду и оценить навыки плаванья. Ношение спасательного буя останется обязательным.
Очистка и мониторинг загрязнений воды в Сене были опробованы во время проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 г. Сейчас жители столицы смогут узнать, безопасна ли Сена для купания, через сайт мэрии города. Вода, погодные условия и речная инфраструктура будут контролироваться ежедневно, пишет Le Figaro.
Во время Олимпиады фиксировали проблемы с качеством воды в Сене. 28 и 29 июля 2024 г. отменяли тренировки по триатлону, а затем переносились и сами соревнования. 4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва и была госпитализирована. Мэр Парижа Анн Идальго позднее заявила, что плохое самочувствие триатлонистов не связано с заплывом спортсменов в парижской реке, а национальные Олимпийские комитеты уже установили правду.