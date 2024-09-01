Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Соревнования по паратриатлону перенесли из-за качества воды в Сене

Ведомости

Соревнования по паратриатлону в Париже, которые должны были состояться 1 сентября, перенесли на следующий день из-за непригодного для плавания качества воды в реке Сена. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.

Решение о переносе заплыва принято после встречи с участием представителей Международного союза триатлона и оргкомитета Паралимпийских игр в Париже. В результате все 11 соревнований по паратриатлону назначили на 2 сентября. 

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей в течение последних двух дней. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье 1 сентября непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon», – говорится в заявлении.

28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах. На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян.

Проблемы с качеством воды в Сене были и во время Олимпиады, которая проходила с 26 июля по 11 августа. 28 и 29 июля отменили тренировки по триатлону, а затем переносились и сами соревнования. 4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва и была госпитализирована. Мэр Парижа Анн Идальго позднее заявила, что плохое самочувствие триатлонистов не связано с заплывом спортсменов в парижской реке, а национальные Олимпийские комитеты уже установили правду.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных