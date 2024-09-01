Соревнования по паратриатлону перенесли из-за качества воды в Сене
Соревнования по паратриатлону в Париже, которые должны были состояться 1 сентября, перенесли на следующий день из-за непригодного для плавания качества воды в реке Сена. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.
Решение о переносе заплыва принято после встречи с участием представителей Международного союза триатлона и оргкомитета Паралимпийских игр в Париже. В результате все 11 соревнований по паратриатлону назначили на 2 сентября.
«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей в течение последних двух дней. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье 1 сентября непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon», – говорится в заявлении.
28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах. На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян.
Проблемы с качеством воды в Сене были и во время Олимпиады, которая проходила с 26 июля по 11 августа. 28 и 29 июля отменили тренировки по триатлону, а затем переносились и сами соревнования. 4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва и была госпитализирована. Мэр Парижа Анн Идальго позднее заявила, что плохое самочувствие триатлонистов не связано с заплывом спортсменов в парижской реке, а национальные Олимпийские комитеты уже установили правду.