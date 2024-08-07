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Мэр Парижа опровергла сообщения о заболевших из-за заплыва в Сене олимпийцах

Ведомости

Плохое самочувствие триатлонистов на Олимпиаде не связано с заплывом спортсменов в парижской реке Сене, заявила мэр столицы Франции Анн Идальго в эфире телеканала BFMTV.

«Сена очищена, и мы очень гордимся этим. <…> Нет абсолютно ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в Сене, или который снялся бы с соревнований, потому что плавал в Сене, это фейковая новость», – сказала Идальго.

Она также добавила, что национальные олимпийские комитеты уже установили правду.

4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой якобы после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону и была госпитализирована. Заплыв, о котором идет речь, прошел 31 июля. Изначально он планировался на 30 июля, но соревнования перенесли на следующий день на фоне загрязнения воды в реке после дождей. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая была запланирована на 5 августа. После этой эстафеты еще два спортсмена из швейцарской команды также пожаловались на кишечную инфекцию. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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