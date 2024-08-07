Мэр Парижа опровергла сообщения о заболевших из-за заплыва в Сене олимпийцах

4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой якобы после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону и была госпитализирована. Заплыв, о котором идет речь, прошел 31 июля. Изначально он планировался на 30 июля, но соревнования перенесли на следующий день на фоне загрязнения воды в реке после дождей. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая была запланирована на 5 августа. После этой эстафеты еще два спортсмена из швейцарской команды также пожаловались на кишечную инфекцию.