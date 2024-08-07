Мэр Парижа опровергла сообщения о заболевших из-за заплыва в Сене олимпийцах
Плохое самочувствие триатлонистов на Олимпиаде не связано с заплывом спортсменов в парижской реке Сене, заявила мэр столицы Франции Анн Идальго в эфире телеканала BFMTV.
«Сена очищена, и мы очень гордимся этим. <…> Нет абсолютно ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в Сене, или который снялся бы с соревнований, потому что плавал в Сене, это фейковая новость», – сказала Идальго.
Она также добавила, что национальные олимпийские комитеты уже установили правду.
4 августа бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой якобы после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону и была госпитализирована. Заплыв, о котором идет речь, прошел 31 июля. Изначально он планировался на 30 июля, но соревнования перенесли на следующий день на фоне загрязнения воды в реке после дождей. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая была запланирована на 5 августа. После этой эстафеты еще два спортсмена из швейцарской команды также пожаловались на кишечную инфекцию.