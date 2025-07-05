Собянин: ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, уточнил он. Две атаки украинскими беспилотниками были совершены подряд с промежутком в полчаса.
По данным Минобороны, с 06:00 до 08:00 дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над территориями Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областей.
В ночь на 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщали ранее в Минобороны.