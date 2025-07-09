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ТАСС: Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге 11 июля

Ведомости

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт будет похоронен 11 июля в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Уточняется, что экс-министра похоронят на Смоленском кладбище. Прощание с ним состоится с 09:00 до 11:00 10 июля в ЦКБ в Москве.

Тело Старовойта было найдено днем 7 июля в Одинцове. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле. Основной версией смерти экс-министра она назвала самоубийство. Утром того же дня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение не было связано с утратой доверия к министру.

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