На концертах Oasis в Манчестере задержали 15 человек
Во время концертов группы Oasis в Хитон-парке в Манчестере было арестовано 15 человек, почти все они подозреваются в мошенничестве из-за попытки попасть на площадку по поддельным билетам. Об этом сообщила полиция города.
11 июля полицейские задержали шесть человек, еще девять арестов произошло на следующий день во время второго концерта Oasis. В полиции уточнили, что 12 июля шестеро из них хотели попасть на выступление по поддельным билетам, а один гражданин подозревается в нападении на сотрудника службы безопасности. Еще двоих арестовали по подозрению в нападении внутри площадки и снаружи.
По данным правоохранителей, вечером 11 июля полицейские пресекли ряд нарушений, связанных с использованием беспилотников, было изъято пять дронов.