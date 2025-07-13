На концертах Oasis в Манчестере задержали 15 человек

11 июля полицейские задержали шесть человек, еще девять арестов произошло на следующий день во время второго концерта Oasis. В полиции уточнили, что 12 июля шестеро из них хотели попасть на выступление по поддельным билетам, а один гражданин подозревается в нападении на сотрудника службы безопасности. Еще двоих арестовали по подозрению в нападении внутри площадки и снаружи.