Ведомости&

Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
Установлены временные ограничения на работу аэропорта в Саратове («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства проинформировал о введении меры в 06:38 мск 31 июля. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Вместе с тем отменены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Об их введении Кореняко сообщал в 00:01 мск 31 июля, об отмене – в 06:33.
30 июля Минобороны РФ сообщало, что за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 133 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также уничтожили две управляемые авиационные бомбы. Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 73 522 вражеских беспилотников.