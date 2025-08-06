Суд арестовал профессора РЭУ имени Плеханова по делу о госизмене
Лефортовский районный суд Москвы арестовал профессора РЭУ имени Георгия Плеханова Вадима Салтыковского до 25 сентября по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом ТАСС сообщили в суде.
Подробности обвинения в суде не уточнили.
Салтыковский является доктором экономических наук. Он преподавал в РЭУ курсы по мировой экономике. Сейчас информация о его деятельности на сайте вуза исчезла. Кроме того, он также занимал должность заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании в Российско-кипрском деловом совете Торгово-промышленной палаты России.