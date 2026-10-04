Минздрав с 1 января обновит порядок подготовки пациента к переливанию крови

Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Если в ходе медосмотра у водителя обнаружат признаки заболевания, препятствующего управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через «Госуслуги» ему придет уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в течение трех месяцев. Проекты также устанавливают форму медицинского заключения и порядок направления уведомлений водителям. Заключения планируется выдавать в электронном виде, а бумажную копию – по желанию гражданина. В случае одобрения новый порядок вступит в силу с 1 марта 2027 г.