Минздрав с 1 января обновит порядок подготовки пациента к переливанию крови
В России с 1 января 2027 г. заработает новый порядок обследования пациента и подготовки к переливанию донорской крови, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Минздрава.
Документ устанавливает порядок обследования будущего реципиента. Группу крови по системе АВ0 (определяет совместимость при переливании) и резус-принадлежность, как и подтверждающее исследование, определяют из одного образца крови. При расхождении результата врач направляет новый образец на подтверждающее исследование и для установления причин отклонений.
Образцы крови реципиента для подтверждающего исследования, проб на совместимость и индивидуального подбора должны быть взяты не позже чем за 48 часов до трансфузии. Их маркируют с указанием даты и времени взятия, фамилии и инициалов реципиента, номера медкарты пациента из стационара, АВ0 и резус-принадлежности (у новорожденных – фамилии и инициалов).
По данным документа, у пациентов с массой тела до 30 кг объем образцов крови для проб не превышает трех миллилитров без учета антикоагулянта.
Транспортировка образцов крови реципиента в лабораторию проводится в специальных контейнерах. При температуре не выше + 10 градусов температурный режим внутри контейнера регистрируется на протяжении всей перевозки, которая может длиться до 24 часов. При температуре выше + 10 градусов регистрация не требуется – это допускается при транспортировке образцов внутри медорганизации в течение 30 минут и менее. Прямое воздействие света должно быть исключено.
Помимо этого, в список симптомов, при которых биологическую пробу (обязательную процедуру перед переливанием донорской крови или ее компонентов) немедленно прекращают, добавили гипотензию.
Документ будет действовать вплоть до 1 сентября 2032 г. Его цель – обеспечить эффективность и безопасность процедуры переливания.
Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Если в ходе медосмотра у водителя обнаружат признаки заболевания, препятствующего управлению транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через «Госуслуги» ему придет уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в течение трех месяцев. Проекты также устанавливают форму медицинского заключения и порядок направления уведомлений водителям. Заключения планируется выдавать в электронном виде, а бумажную копию – по желанию гражданина. В случае одобрения новый порядок вступит в силу с 1 марта 2027 г.