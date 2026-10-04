Задержанный за двойное убийство в Москве имел долг свыше 42 млн рублей

Гогиашвили подозревают в двойном убийстве после того, как в квартире на Жулебинском бульваре в Москве нашли расчлененное тело его сожительницы, а в гараже мужчины – тело ее дочери. Гогиашвили задержали в Воронежской области. С ним находилась 40-летняя женщина. Следователи устанавливают ее причастность к преступлениям.