Задержанный за двойное убийство в Москве имел долг свыше 42 млн рублей
Подозреваемый в двойном убийстве в Москве уроженец Грузии Теймураз Гогиашвили имеет долг перед тульским предприятием. Речь идет о неотработанном авансе на сумму более 42 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, требования заявителя удовлетворили частично: с ответчика взыскали неотработанный аванс в размере 42 110 000 руб., а также 570 000 руб. в счет расходов по уплате арбитражного сбора.
Истцом по делу в арбитражном суде являлось АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Индивидуальный предприниматель Гогиашвили на заседание не явился, и суд рассмотрел заявление истца без его участия.
Гогиашвили подозревают в двойном убийстве после того, как в квартире на Жулебинском бульваре в Москве нашли расчлененное тело его сожительницы, а в гараже мужчины – тело ее дочери. Гогиашвили задержали в Воронежской области. С ним находилась 40-летняя женщина. Следователи устанавливают ее причастность к преступлениям.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, убитая женщина – предпринимательница Елена Церетели 1972 г.р., бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели.