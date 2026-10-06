Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе реки Жупаново Елизовского района Камчатского края. Судно завалилось на бок. Обошлось без пострадавших, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Ми-8 выполнял полет по маршруту посадочная площадка Излучина – река Жупанова. На борту были три члена экипажа. В результате инцидента вертолет получил повреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По мнению следствия, инцидент мог произойти из-за технической неисправности и нарушения правил пилотирования. Проводятся следственные действия.
21 сентября Ми-8 авиакомпании «Красавиа», выполнявший санитарный рейс из Байкита, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Госпитализированы фельдшер и бортмеханик, их состояние оценили как средней тяжести. Два других члена экипажа от госпитализации отказались.