Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

21 сентября Ми-8 авиакомпании «Красавиа», выполнявший санитарный рейс из Байкита, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Госпитализированы фельдшер и бортмеханик, их состояние оценили как средней тяжести. Два других члена экипажа от госпитализации отказались.