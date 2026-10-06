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Главная / Общество /

ВЦИОМ отметил рост доли россиян, уважающих богатых

Максим Цуланов
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Уважение россиян к умеющим зарабатывать удвоилось за 25 лет – с 37% до 73%. Это следует из данных аналитического центра ВЦИОМ, передает РБК.

Среди поколения зумеров этот показатель наиболее высок и составляет 87%. В  «поколении оттепели», то есть родившихся до 1947 г., показатель составил 55%.

Более чем в два раза выросла доля граждан, считающих необходимым планировать бюджет, – с 41% до 95%. С утверждением «деньги, личное обогащение – символ нашего времени», согласны 59% (против 24% в 2001 г.).

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Общество

При этом жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. В 2001 г. такой вариант выбрали 10% опрошенных. Для 19% россиян сегодня деньги не имеют никакой ценности. 

В мае «РИА Новости» подсчитали, что совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $16,1 млрд. Тогда в список 500 богатейших людей мира вошли 20 граждан России, их общее состояние оценивалось в $315,3 млрд. 

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