ВЦИОМ отметил рост доли россиян, уважающих богатых
Среди поколения зумеров этот показатель наиболее высок и составляет 87%. В «поколении оттепели», то есть родившихся до 1947 г., показатель составил 55%.
Более чем в два раза выросла доля граждан, считающих необходимым планировать бюджет, – с 41% до 95%. С утверждением «деньги, личное обогащение – символ нашего времени», согласны 59% (против 24% в 2001 г.).
При этом жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. В 2001 г. такой вариант выбрали 10% опрошенных. Для 19% россиян сегодня деньги не имеют никакой ценности.
В мае «РИА Новости» подсчитали, что совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала 2026 г. увеличилось на $16,1 млрд. Тогда в список 500 богатейших людей мира вошли 20 граждан России, их общее состояние оценивалось в $315,3 млрд.