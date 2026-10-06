Четыре рейса из Турции вернулись обратно из-за ограничений во «Внуково»

В ночь на 6 октября на Москву летели 650 украинских дронов, заявил мэр Сергей Собянин. Большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах, но 105 были сбиты на подлете к столице. Позже число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 173.