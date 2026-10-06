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Четыре рейса из Турции вернулись обратно из-за ограничений во «Внуково»

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Четыре самолета, летевшие в Москву из турецких Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума, развернулись и вернулись из-за ограничений в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Разворот произошел в воздушном пространстве Литвы и Польши. Еще один борт из Стамбула сел в Санкт-Петербурге.

Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех столичных аэропортов.

В ночь на 6 октября на Москву летели 650 украинских дронов, заявил мэр Сергей Собянин. Большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах, но 105 были сбиты на подлете к столице. Позже число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 173.

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