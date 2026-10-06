Четыре рейса из Турции вернулись обратно из-за ограничений во «Внуково»
Четыре самолета, летевшие в Москву из турецких Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума, развернулись и вернулись из-за ограничений в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).
Разворот произошел в воздушном пространстве Литвы и Польши. Еще один борт из Стамбула сел в Санкт-Петербурге.
Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех столичных аэропортов.