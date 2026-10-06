На подлете к Москве сбили 173 беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще 39 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Всего на подлете к Москве уже сбито 173 БПЛА.
Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских дронов, заявил Собянин. Он отметил, что большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух погибших в результате ночной атаки беспилотников. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину.Находившаяся в доме женщина получила ранения.
До этого было известно об одном погибшем 20-летнем парне. Он стал жертвой атаки в поселке Радумля Солнечногорского округа. На 9:01 мск число пострадавших составило девять человек. В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.