На подлете к Москве сбили 173 беспилотника ВСУ

До этого было известно об одном погибшем 20-летнем парне. Он стал жертвой атаки в поселке Радумля Солнечногорского округа. На 9:01 мск число пострадавших составило девять человек. В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.