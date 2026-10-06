Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI860,69+0,04%RGBI111,25+0,03%CNY Бирж.12,785+0,24%IMOEX2 320,45+0,04%RGBITR764,66+0,06%
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили 173 беспилотника ВСУ

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще 39 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Всего на подлете к Москве уже сбито 173 БПЛА.

Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских дронов, заявил Собянин. Он отметил, что большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух погибших в результате ночной атаки беспилотников. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину.Находившаяся в доме женщина получила ранения.

До этого было известно об одном погибшем 20-летнем парне. Он стал жертвой атаки в поселке Радумля Солнечногорского округа. На 9:01 мск число пострадавших составило девять человек. В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте