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В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори

Анна Виноградова
Yuki Iwamura / AP Photo
Yuki Iwamura / AP Photo

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающейся вспышки кори. Он действует на всей территории штата с 5 октября по 4 ноября, следует из указа губернатора.

По данным властей штата, к 3 октября в Нью-Йорке было подтверждено 108 случаев кори с начала 2026 г.: семь в Нью-Йорк-Сити и 101 в остальных районах. С 15 июля 92 случая выявили в недостаточно вакцинированных сельских сообществах в 18 округах. За это время местные органы здравоохранения провели более 1000 вакцинаций препаратом MMR.

По данным трекера Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев кори в США достигло 4020. Это максимальный показатель с 1991 г. Еще в июле университет сообщал, что заболеваемость в 2026 г. уже превысила результат всего 2025 г.

В России по итогам 2025 г. показатель заболеваемости корью превысил среднемноголетний уровень в 2,1 раза, сообщал Роспотребнадзор. Всего в стране за этот период было зарегистрировано 35,7 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор связывал рост заболеваемости корью со снижением коллективного иммунитета. По данным ведомства, 89,5% заболевших корью в России в 2024 г. не были привиты.

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