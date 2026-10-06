В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори

По данным властей штата, к 3 октября в Нью-Йорке было подтверждено 108 случаев кори с начала 2026 г.: семь в Нью-Йорк-Сити и 101 в остальных районах. С 15 июля 92 случая выявили в недостаточно вакцинированных сельских сообществах в 18 округах. За это время местные органы здравоохранения провели более 1000 вакцинаций препаратом MMR.