ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для иностранных студентов

При этом 72% опрошенных до поступления в российский вуз не жили в России. Среди основных трудностей первого года обучения респонденты назвали непривычный климат и недостаточное знание русского языка (по 24%), тоску по дому и близким (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).