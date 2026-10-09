ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для иностранных студентов
Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов. В 2025 г. в российских вузах обучались 414 700 иностранцев против 355 765 в 2023–2024 учебном году, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек»:
К 2030 г. правительство планирует увеличить их число до 500 000.
Наиболее популярным направлением подготовки остается медицина: ее выбрали 23% респондентов против 27% годом ранее. Доля студентов, обучающихся по педагогическим направлениям, выросла с 10% до 14%. В пятерку наиболее востребованных направлений также вошли общественные науки, инженерное дело и гуманитарные науки.
При этом 72% опрошенных до поступления в российский вуз не жили в России. Среди основных трудностей первого года обучения респонденты назвали непривычный климат и недостаточное знание русского языка (по 24%), тоску по дому и близким (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).
Большинство студентов положительно оценивают условия обучения. Профессиональными компетенциями преподавателей удовлетворены 87% респондентов, 80% считают университетскую атмосферу безопасной, 77% – дружелюбной, а 76% – толерантной.
При этом 87% опрошенных заявили, что им комфортно учиться на используемом языке или языках. Большинство получают образование исключительно на русском языке (56%), еще 32% совмещают русский и английский.
В опросе на онлайн-платформе приняли участие 13 326 иностранных студентов.
17 сентября заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский сообщил, что число иностранных студентов, обучающихся в России, за последние пять лет выросло на 25%. 16 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила, что в вузах России учатся более 37 000 африканских студентов.