Генконсульство РФ предупредило о перебоях с топливом на Бали

Российским гражданам рекомендовали заранее планировать маршруты и предусматривать дополнительное время на дорогу. Перед поездками дипломаты советуют уточнять дорожную обстановку, по возможности отказываться от необязательных поездок и учитывать вероятные задержки при трансферах в аэропорт.