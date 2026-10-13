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Генконсульство РФ предупредило о перебоях с топливом на Бали

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Генеральное консульство России в Денпасаре предупредило россиян о возможных перебоях в работе автозаправочных станций (АЗС) на индонезийском острове Бали из-за проблем с обеспечением топливом. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Просим учитывать возможные перебои в работе автозаправочных станций, отсутствие отдельных видов топлива, а также увеличение транспортной нагрузки и образование заторов на дорогах», – говорится в сообщении.

Российским гражданам рекомендовали заранее планировать маршруты и предусматривать дополнительное время на дорогу. Перед поездками дипломаты советуют уточнять дорожную обстановку, по возможности отказываться от необязательных поездок и учитывать вероятные задержки при трансферах в аэропорт.

«Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей и транспортных служб», – добавили в генконсульстве.

По данным индонезийского портала DetikBali, на острове образовались длинные очереди на заправках. Некоторые автомобилисты сообщали, что ожидание топлива занимало более часа. Проблемы затронули в том числе туристические районы Бали.

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