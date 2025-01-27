Стоимость банкротства физических лиц: полный разбор цен и обязательных платежей

Стоимость банкротства физических лиц: полный разбор цен и обязательных платежейНазовем приблизительную стоимость процедуры банкротства в 2025 году. А также расскажем про ограничения и ответим на вопрос, влияет ли сумма долга на стоимость банкротства физического лица.
Сколько стоит услуга банкротства: кому и за что мы платим во время процедуры
«Сколько стоит услуга банкротства?» — вопрос, который возникает у людей с большим количеством задолженностей. Если финансовые возможности ограничены, хочется знать сумму, которую придется потратить на процедуру и понимать, насколько это целесообразно. Ведущий юрист компании «КРЕДИТАМНЕТ» Иван Болдырев уже более 9 лет занимается ведением банкротства физических лиц. Он расскажет о стоимости процедуры банкротства, а также о том, какие последствия ждут тех, кто все-таки решится на процедуру.
От какой суммы долга можно начать процедуру
Подать на банкротство реально даже с долгом в 25 000 рублей. Но с такой суммой это возможно только через МФЦ. К сожалению, данный способ доступен не каждому, для этого нужно подходить под критерии процедуры.
Тогда с какой задолженностью имеет смысл обращаться в арбитражный суд? Ответ: минимум от 300 000 рублей, и на это есть две весомых причины. Во-первых, стоимость процедуры может оказаться выше задолженности (например, вы обратились к юристам, заплатили им 200 000 рублей и потратились на госрасходы еще 50 000 рублей, а списали 70 000 рублей). Во-вторых, с суммой долга менее 300 000 рублей суд попросту может отказать в заявлении и не взять дело в работу. Соответственно, списать долги не получится, а вы впустую потратите время на подачу заявления и ожидание ответа.
Подытожим: если долг превышает 300 000 рублей, вы не в силах его погасить и по платежам есть просрочка более 3 месяцев, смело можно начинать процедуру банкротства через арбитражный суд.
Из чего складывается стоимость процедуры банкротства
Банкротство через арбитражный суд не является бесплатной процедурой. Стоимость складывается из обязательных госрасходов и юридического сопровождения (да, юридическая поддержка не является обязательной, но без нее бывает проблематично завершить процедуру с успехом).
Госрасходы
Начнем с обязательных госрасходов. Без них процедуру банкротства завершить не удастся.
1. Оплата работы финансового управляющего — 25 000 рублей. ФУ это — посредник между должником и кредитором, который следит за исполнением обязанностей обеих сторон, распоряжается финансами должника во время процедуры, а также занимается оценкой и продажей имущества.
2. Публикация в СМИ — около 17 000 рублей. К ним относятся: размещение сведений о признании должника банкротом на Федеральном Ресурсе и выпуск статьи на информационном портале.
3. Расходы на почтовые отправления — примерно 2 000 – 4 000 рублей. Требуется уведомить кредиторов о том, что вы подали заявление на банкротство.
Суммарно на государственные расходы уйдет около 44 000 – 46 000 рублей.
Юридическое сопровождение
Это не обязательная графа расходов, но большинство должников не в силах справиться с этапами банкротства самостоятельно. Именно поэтому они приходят за помощью к экспертам. Конечная стоимость зависит от того, кто предоставляет услугу банкротства — частный специалист или крупная юридическая фирма.
Цены у частных специалистов. В этой категории специалисты готовы помочь даже за 1 000 рублей. Чаще всего такие предложения встречаются на популярных досках объявлений в интернете.
За такую стоимость вам, скорее всего, не помогут. В лучшем случае 1 000 рублей может стоить одна услуга, которых в итоге насчитают на 100 000 рублей или больше.
К примеру, собрать один документ будет стоить 1 000 рублей. Документов около 30, получается 30 000 рублей. Написать заявление – уже 5 000 рублей, подать его – еще 10 000 рублей, и так далее по списку.
Цены в крупных компаниях. Большинство крупных фирм по банкротству работает «под ключ». Это значит, что цена за комплексное сопровождение зафиксирована в договоре и не изменится в ходе процедуры. На начало 2025 года диапазон цен варьируется от 69 000 до 300 000 рублей. Все зависит от способа оплаты, суммы долга и политики компании.
Например, если приобретать услугу в рассрочку, то, скорее всего, компания увеличит стоимость услуг. Аналогично, цена за услуги может меняться в зависимости от суммы долга.
При выборе компании по банкротству старайтесь придерживаться актуального диапазона цен, иначе есть вероятность столкнуться с мошенниками или неквалифицированными специалистами.
В ООО «КРЕДИТАМНЕТ» помимо единоразовой оплаты есть и рассрочка. Сумму ежемесячного платежа и сроки можно узнать на сайте.
Сколько стоит банкротство, учитывая все расходы
Теперь все вместе:
- Обязательные расходы — примерно 44 000 – 46 000 рублей
- Юридическое сопровождение — от 69 000 до 300 000 рублей
Итого, стоимость банкротства физического лица через арбитражный суд в начале 2025 года варьируется от 113 000 до 346 000 рублей.
Можно ли подать на банкротство без юристов и сэкономить?
Если вы проходите процедуру повторно или имеете юридическое образование в сфере банкротства, то справиться самостоятельно вполне реально. Но если это не про вас, то в процессе могут возникнуть трудности.
Чтобы успешно завершить процедуру без юридического сопровождения, нужно:
- найти список требуемых документов;
- самостоятельно собрать их;
- корректно составить заявление;
- подготовить речь для выступления на судебных заседаниях;
- грамотно отстоять интересы в суде.
Допустить ошибки на каждом из этапов очень легко. Вот некоторые из них:
● Список документов объемный и состоит примерно из 30 различных бумаг. Собрать их, не имея юридического опыта, сложно. Это займет много времени: ожидание первого судебного заседания может затянуться на месяц и более.
● Если укажете некорректную сумму долга в заявлении, подать его повторно сможете только через месяц. А это тоже время, потраченное впустую.
● Если не приведете весомые аргументы, почему материальное положение резко ухудшилось, суд может отказать в процедуре. Помимо этого, свои слова необходимо подкрепить подтверждающими документами.
Резюмируем: пройти процедуру самостоятельно возможно, если есть опыт или юридическое образование. Если нет, то лучше обратиться за помощью к юристам. Таким образом вы снизите риск получить отказ от суда и облегчите процесс мероприятия.
В чем польза юристов
Теперь подробнее поговорим о пользе юристов в процедуре банкротства. Задачи, которые они выполняют во время юридического сопровождения, сильно упрощают процесс процедуры для должника:
● Консультируют, оценивают целесообразность банкротства, разрабатывают стратегию (этот этап чаще всего происходит во время первичной консультации).
● Помогают собрать документы (более 30 штук) и привести в порядок личные данные.
● Собирают данные по сделкам свыше 10 000 рублей за последние 3 года.
● Составляют и подают заявление в арбитражный суд.
● Защищают интересы в суде.
● Помогают собрать документы по запросу суда (иногда суд запрашивает дополнительные данные, их нужно собрать и отправить в экстренном порядке).
● Помогают с выбором СРО и поиском арбитражного управляющего.
● Налаживают контакт с кредиторами и коллекторами.
● Контролируют действия и работу арбитражного управляющего.
● Помогают защитить имущество или единственное жилье в ипотеке (такое тоже возможно).
● Оказывают поддержку на всех этапах процедуры, отвечают на возникающие вопросы.
● Защищают от звонков коллекторов.
Если вы в силах сделать все самостоятельно и знаете, как пройти этапы банкротства, то юридическая помощь вам не потребуется. Но чаще всего люди не разбираются в данном вопросе, это ведет к ошибкам и краху процедуры, что не раз подтверждалось на практике. Тем не менее, выбор всегда остается за вами.
Можно ли бесплатно списать долги
Такой способ есть, но он подходит не всем. Чтобы бесплатно списать долги, нужно составить заявление в письменном виде и подать его в МФЦ по месту жительства или пребывания. В заявлении потребуется указать список кредиторов, приложить паспорт и нотариальную доверенность, если его подает ваш представитель.
Ну а теперь о критериях, которым вы должны соответствовать, чтобы воспользоваться данным способом:
● Сумма долга не превышает 1 000 000 рублей.
● Отсутствует имущество или другие средства, за счет которых можно погасить долг (единственное жилье не считается, оно не идет в конкурсную массу).
● В вашем отношении окончено исполнительное производство, так как отсутствует имущество, которое можно взыскать (зарплата и пенсия тоже считается, поэтому дохода вообще быть не должно).
● На момент подачи заявления нет действующих исполнительных производств.
Если все сходится, можно смело обращаться в МФЦ. Но если хотя бы один из пунктов не соответствует обстоятельствам, подать на банкротство получится только в судебном порядке. И, разумеется, не бесплатно.
Ограничения и последствия процедуры банкротства
- Ограничения, касающиеся трудоустройства, а именно: 3 года нельзя занимать должности в управлении юридическим лицом, 5 лет нельзя занимать должности в органах управления финансовой организации, 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитных организаций.
Для многих это не является проблемой, так как остальные должности доступны. Ограничений для работников младшего и среднего звена не предусмотрено.
- В ходе процедуры картами и счетами распоряжается финансовый управляющий. У вас не будет к ним доступа.
- 5 лет придется извещать кредиторов и заемщиков о том, что вы банкрот. Скрывать бессмысленно, так как банк может легко проверить эту информацию.
- Не все долги подходят под процедуру банкротства. Сюда относятся: компенсация морального вреда, зарплата сотрудникам, алименты, а также те долги, которые возникли в течение процедуры.
- В течение 5 лет после банкротства нельзя повторно начать процедуру.
- Имущество реализуют на торгах в счет компенсации долга кредиторам. Не могут забрать только единственное жилье. Если у вас есть машина, земельный участок или вторая квартира, с этим придется попрощаться.
А также помните, что специально набрать кредитов и обанкротиться не выйдет. Все попытки использовать процедуру банкротства в корыстных целях могут повлечь уголовное или административное наказание, в зависимости от обстоятельств.
Частые вопросы юристу
Разберем популярные вопросы клиентов, которые они задают во время первичной консультации и в ходе процедуры.
1. Влияет ли сумма долга на стоимость процедуры банкротства?
На обязательные платежи — нет. Если говорить про услуги юристов, то это зависит от политики компании. Некоторые повышают стоимость услуг, если сумма долга увеличивается, и предлагают несколько тарифов с диапазонами цен.
Например, в КРЕДИТАМНЕТ фиксированная цена на юридическое сопровождение, она не зависит от суммы долга.
2. Какая должна быть просрочка по кредитам, чтобы начать банкротство?
Ждать просрочку по платежам не обязательно, вы имеете право начать банкротство в любой момент. А вот кредиторы могут подать на ваше банкротство спустя 3 месяца после просрочки платежа, но не раньше.
3. Как рассчитать стоимость услуг ФУ?
Вы платите фиксировано 25 000 рублей за услуги арбитражного управляющего. Помимо этого, он получает 7% от реализованного имущества должника, если такое имеется.
4. Какие дополнительные расходы могут появиться во время процедуры?
Если позволяют обстоятельства и суд назначит реструктуризацию, но в итоге это не решит проблему, юристы будут ходатайствовать о введении процедуры реализации. Следовательно, за работу финансового управляющего, публикации в газете и на Федресурсе придется повторно внести около 42 000 рублей. Сюда же относятся дополнительные затраты на транспорт и почтовые услуги.
5. Нужно ли оплачивать госпошлину при подаче заявления?
Нет. После изменений в законе о банкротстве с июля 2024 года должники освобождены от уплаты госпошлины. Теперь это обязательное условие исключительно для кредиторов, которые самостоятельно подают на банкротство заемщика.
6. Наличие или отсутствие имущества влияет на стоимость процедуры банкротства?
Нет, не влияет. Единственный нюанс: при наличии имущества, его реализуют на торгах и вырученные деньги передадут кредиторам, а если имущества нет, долги просто спишут.
7. Во время процедуры нужно оплачивать штрафы и пени?
Нет, когда банкротство уже началась, начисление штрафов и пеней прекращается, платить их не нужно.
Если все-таки решились на процедуру банкротства, не затягивайте. Проанализируйте цены, запишитесь на бесплатные консультации в несколько фирм, пообщайтесь со специалистами и задайте интересующие вопросы. Помните про диапазон цен и грамотно рассчитайте бюджет.
Напомню, что в ООО «КРЕДИТАМНЕТ» тоже можно оставить заявку на бесплатную консультацию по банкротству. Юристы самостоятельно свяжутся с вами и подробно расскажут о процедуре.