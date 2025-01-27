Стоимость банкротства физических лиц: полный разбор цен и обязательных платежей

Тогда с какой задолженностью имеет смысл обращаться в арбитражный суд? Ответ: минимум от 300 000 рублей, и на это есть две весомых причины. Во-первых, стоимость процедуры может оказаться выше задолженности (например, вы обратились к юристам, заплатили им 200 000 рублей и потратились на госрасходы еще 50 000 рублей, а списали 70 000 рублей). Во-вторых, с суммой долга менее 300 000 рублей суд попросту может отказать в заявлении и не взять дело в работу. Соответственно, списать долги не получится, а вы впустую потратите время на подачу заявления и ожидание ответа.