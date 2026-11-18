Критерии отбора, по которым комиссия оценивает товары, должны соответстветствовать необходимым для развития детей качествам. Эксперты обращают внимание на соответствие возрастным критериям игры или игрушки – подходит ли она заявленному возрасту и дает ли реальные возможности для развития, например, речи, мышления, моторики или творчества. Строго следят за качеством игрового взаимодействия – можно ли в нее реально играть, а не только рассматривать; предусматривает ли она активность самого ребенка, а не пассивное потребление. Также важно ценностно-смысловое содержание – что прививает игрушка, какие установки транслирует, формирует ли уважение к семье, труду, истории страны. Как рассказал Древаль, ценностные ориентиры закреплены в Указе президента России № 809: игрушка не должна противоречить традиционным российским духовно-нравственным ценностям и должна поддерживать хотя бы одну ценностную или воспитательную линию.