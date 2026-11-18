Как «Родная игрушка» помогает родителям выбирать товары для детейЗнак подтверждает воспитательную ценность продукции и связь с российской культурой
В Национальном центре «Россия» 19 октября 2026 г. подвели итоги второго сезона конкурса «Родная игрушка». На участие было подано почти 14 500 заявок из 89 регионов РФ – от Калининграда до Камчатки. Лучшими жюри признало 45 проектов. В конкурсе также появилась система присвоения знака «Родная игрушка». Он доступен как участникам конкурса, так и другим производителям детской продукции. Рассказываем, как проходил конкурсный отбор, что представляет собой знак и почему такая оценка товаров для детей необходима сегодня.
Всероссийский конкурс «Родная игрушка» стартовал в ноябре 2024 г. по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Организатором выступают Российское общество «Знание» и Движение Первых. Цель конкурса – стимулировать разработку и производство оригинальных игр и игрушек, опирающихся на традиционные ценности. С их помощью дети должны узнавать историю страны и развивать творческое и научно-техническое мышление.
«Через игру ребенок знакомится с миром: примеряет на себя разные роли, учится общаться, заботиться о близких, придумывать и создавать. Герои, сюжеты и даже правила игры влияют на его представления о добре, семье, своей стране. Поэтому для родителей, помимо безопасности игрушки, очень важны ее содержание и развивающее значение», – поясняет генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Воспитательный потенциал
Если первый сезон был ориентирован на прохождение полного цикла создания игр и игрушек: от идеи до производства первого тиража, второй по поручению президента России посвятили дошкольному образованию. Заявки принимались по трем номинациям, соответствующим разным стадиям готовности продукта: «Идеи игр и игрушек» (концепции и эскизы), «Прототипы игр и игрушек» (рабочие модели, требующие доработки) и «Готовая продукция игр и игрушек» (игрушки, уже представленные на рынке).
В рамках второго сезона конкурса в оценке приняли участие 185 экспертов. Они обращали внимание на образовательный и воспитательный потенциал изделия, его оригинальность, качество разработки, технологическую новизну и соответствие традиционным российским ценностям.
В номинации «Идеи игр и игрушек» победители (15 проектов) стали известны еще в сентябре. Их оценивало экспертное и детское жюри. Далее победители доработали свои разработки до прототипов совместно с технологическими партнерами конкурса и представили их в финале 19 октября. Лауреатов в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» выбирали вместе: их оценивали эксперты, подростки от 12 до 17 лет и семьи с детьми. Кроме того, в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» было запущено народное голосование: в мессенджере «Макс» свои голоса за проекты отдали более 28 000 уникальных пользователей.
В итоге из 14 392 заявок выбрали 45 победителей – по 15 в каждой номинации. Среди них, например, оказалась старший воспитатель из Назарова (Красноярский край) Марина Мищанин. Она придумала «Город Светлячков» – игровую модель энергосистемы страны: ребенок строит дома, выбирает источник энергии, соединяет объекты линиями электропередачи, и в окнах загорается свет.
Елена Ребенсдорф из Ишима (Тюменская область) создала тактильную азбуку «Буквы Родины», где каждая буква имеет крупный шрифт, рельефный контур, шрифт Брайля. Так игра объединяет видящих детей и детей с нарушениями зрения. А Мария Бельская из Екатеринбурга возродила «Уральские бирюльки» – настольную игру по сказкам Бажова: на карте Серебряное копытце рассыпало достопримечательности Урала, дети вытаскивают фигурки крючком и раскладывают по сундучкам.
Среди других примеров, отмеченных во втором сезоне конкурса, можно выделить «Улицу добрых соседей» компании «Наивный мир» из Кировской области. В набор входят куклы-рукавички, представляющие семью в трех поколениях в национальных костюмах, модели традиционных жилищ разных народов России и карточки с предметами быта. Ребенок может разыгрывать семейные истории, знакомиться с культурой соседей.
Помимо призов, игры и игрушки, победившие в конкурсе, могут получить знак «Родная игрушка». Он дает возможность претендовать на включение в перечень рекомендаций Минпросвещения России и на информационную поддержку.
Ориентир правильного развития
Знак «Родная игрушка» – это не просто эмблема на упаковке. Он подтверждает, что игра или игрушка прошли психолого-педагогическую, ценностно-смысловую, культурно-историческую экспертизы и соответствуют всем обязательным критериям. В современном мире, где полки магазинов переполнены сотнями ярких, но далеко не всегда полезных товаров, такой знак становится для родителей ориентиром, которому можно доверять.
В дальнейшем получить знак смогут не только участники конкурса. Планируется запуск открытой системы оценки, в рамках которой любой производитель, чья продукция соответствует критериям, сможет подать заявку на экспертизу по самостоятельной процедуре Российского общества «Знание».
«Обязательные требования безопасности сохраняются в полном объеме. Если для продукции предусмотрены подтверждающие документы, производитель должен предоставить их до содержательной экспертизы. Знак дополняет эту систему: он подтверждает, что игрушка качественно разработана с точки зрения детской психологии и педагогики, соответствует заявленному возрасту, обладает воспитательным потенциалом и содержательно связана с российской культурой и ценностями», – подчеркивает Древаль.
По его словам, к работе по оценке игр и игрушек на соответствие всем критериям привлекаются специалисты с профильным высшим образованием и опытом не менее трех лет – психологи, педагоги, историки, культурологи, филологи, социологи, этнологи и другие профильные специалисты. При необходимости подключают предметных экспертов: например, этнографа, специалиста по народным промыслам, инженера или биолога.
«Главный вопрос для эксперта – какой опыт ребенок получает в игре. Что он делает, какие решения принимает, с какими героями себя соотносит, как взаимодействует с другими участниками? Именно в этих действиях раскрывается воспитательное содержание игрушки», – отмечает гендиректор «Знания».
Критерии отбора, по которым комиссия оценивает товары, должны соответстветствовать необходимым для развития детей качествам. Эксперты обращают внимание на соответствие возрастным критериям игры или игрушки – подходит ли она заявленному возрасту и дает ли реальные возможности для развития, например, речи, мышления, моторики или творчества. Строго следят за качеством игрового взаимодействия – можно ли в нее реально играть, а не только рассматривать; предусматривает ли она активность самого ребенка, а не пассивное потребление. Также важно ценностно-смысловое содержание – что прививает игрушка, какие установки транслирует, формирует ли уважение к семье, труду, истории страны. Как рассказал Древаль, ценностные ориентиры закреплены в Указе президента России № 809: игрушка не должна противоречить традиционным российским духовно-нравственным ценностям и должна поддерживать хотя бы одну ценностную или воспитательную линию.
Также игру или игрушку оценивают по критерию «культурно-историческая достоверность и уважительность»: он применяется, только если в игре есть конкретные исторические события, лица, этнографические или иные проверяемые реалии, и оценивает их корректность (вымысел допустим, если не выдается за факт). Связь с отечественной культурой может быть выражена через сюжет, персонажей, игровую механику, художественные образы – но одного изображения российской символики или народного узора на коробке для оценки недостаточно, уточняет Древаль.
Если каждый критерий получит статус соответствия, товару присвоят знак «Родная игрушка» и выдадут сертификат, позволяющий использовать знак на упаковке.
Среди разработок, отмеченных знаком, Максим Древаль выделяет проекты, которые знакомят детей с российской промышленностью, космонавтикой, архитектурой и географией страны. «Такие проекты показывают, насколько разным может быть отечественное содержание. Например, ребенок получает возможность не только развивать интерес к конструированию, но и через игру узнавать о достижениях страны, ее регионах и истории», – говорит он.
Что дает знак производителям? Во-первых, продукция, получившая сертификат, претендует на включение в рекомендации Минпросвещения по оснащению детских садов и других дошкольных организаций. Во-вторых, дистрибуционные партнеры предоставляют производителям возможность размещать товары в специальных разделах и на полках «Родная игрушка», благодаря чему товар будет виден широкому кругу покупателей. В-третьих, прошедшие экспертизу игрушки получают информационную поддержку: организаторы через разные каналы связи рассказывают о товарах родителям, педагогам и профессиональному сообществу. Для небольших производителей это шанс заявить о себе и повысить узнаваемость бренда.
На сегодня знак «Родная игрушка» получили более 2000 игр и игрушек российских производителей, 320 из них были представлены в финале конкурса.
Конкурс продолжается, знак развивается
В нынешних условиях, когда выбор игрушек огромен, а время родителей ограничено, «Родная игрушка» дает дополнительный ориентир: вместо долгих сомнений у полки достаточно увидеть знакомый знак. Он демонстрирует, что содержание и игровые возможности конкретной модели уже оценили специалисты. Также это важно для воспитателей, которым необходимо обеспечить воспитанников качественными развивающими игрушками.
Недавно была объявлена тема третьего сезона конкурса «Родная игрушка» – «Наука, техника, технологии и промышленность». Организаторы подчеркивают, что знак «Родная игрушка» будет развиваться вместе с конкурсом, охватывая новые категории продукции и расширяя возможности для производителей, которые хотят работать для детей и вместе с ними.
«Мы видим большой интерес к такому подходу. Наша задача – сделать качественные отечественные игрушки заметнее и доступнее, дать родителям и педагогам понятный ориентир, а производителям – стимул создавать содержательные, увлекательные продукты для детей», – резюмирует Максим Древаль.