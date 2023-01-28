Брайтон — Ливерпуль, 29 января: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка Англии по футболу

В воскресенье, 29 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Брайтон» примет на своем поле «Ливерпуль». Возьмут ли гости реванш за разгром в недавней встрече АПЛ? Предлагаем выбрать идеальную ставку на предстоящий матч.
Дата / Время: 29.01.2023, 16:30 мск.
Стадион: «Фалмер» (Брайтон)
Прямая трансляция: Winline
«Брайтон»: Модер, Уэлбек, Буонанотте (все - травмы)
«Ливерпуль»: Диас, Жота, Артур, ван Дейк (все - травмы)
Соперники подходят к очной встрече, поменявшись привычными ролями. «Брайтон» сейчас располагается на шестой позиции в АПЛ, а «Ливерпуль» - лишь девятый. Мерсисайдцы уступают оппонентам два очка (29 против 31) при равенстве проведенных матчей.
В Кубке Англии у «Брайтона» пока тоже меньше проблем. В 1/32 финала команда разгромила «Мидлсбро» (5:1), тогда как «Ливерпуль» после ничьей с «Вулверхэмптоном» (2:2) был вынужден участвовать в переигровке (1:0). Всего в январе «чайки» одержали три крупных победы, в том числе над мерсисайдцами, при одной ничьей. «Ливерпуль» на этом отрезке выиграл однажды и по два раза сыграл вничью и уступил.
На фоне последних результатов и после недавнего разгрома «красных» букмекеры дают почти одинаковые котировки на победу обеих команд. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 2,69 на П1, 2,54 на П2 и 3,58 на ничью. В этой же конторе можно поставить на проход команд в следующий раунд с такими котировками: «Брайтон» - 2,12, «Ливерпуль» - 1,73.
Если считаете, что «чайки», как и в пяти из шести последних матчей против мерсисайдцев, не проиграют в основное время, то стоит рассмотреть нулевую фору на хозяев - «Фонбет» дает на неё коэффициент 1,95. Ф2 (0) у этого же букмекера идет с кэфом 1,87.
В трех из пяти последних матчей между командами забивалось минимум три мяча. Сейчас PARI предлагает коэффициент 1,63 на ТБ (2,5) против 2,30 на обратный исход.
Подготовка «Брайтона» к предстоящей игре проходит на фоне демарша Мойзеса Кайседо. По информации СМИ, эквадорец, открыто заявивший о желании покинуть клуб, не явился на тренировку команды в субботу. Судите сами, скажется ли это на общем состоянии хозяев. Предположу, что инцидент всё-таки не помешает «Брайтону» активно пытаться действовать первым номером, а это возможно на фоне нынешнего «Ливерпуля».
Однако «красные» при всех своих проблемах дают стабильный результат до перерыва. За последние 20 матчей команда Юргена Клоппа лишь трижды проигрывала первые таймы. Полагаю, такой сценарий нас ждет и в воскресенье. Даже если «Брайтон» вновь устроит сопернику ворох проблем, воплотятся в результат они, вероятно, уже после перерыва. Кроме того, в последних 10 встречах мерсисайдцы 10 из 14 мячей забили как раз в стартовые 45 минут.
Предлагаю рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» в первом тайме с форой (0). «Фонбет» предлагает коэффициент 1,80 на такой исход. Имейте в виду, что такое пари больше подходит для экспресса, где при ничьей в первом тайме оно будет рассчитано с коэффициентом 1. Аналогичный результат при одинаре принесет возврат.
Наша ставка принесла возврат. Первый тайм завершился вничью (1:1), итоговый счет - 2:1 в пользу «Брайтона».