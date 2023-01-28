Брайтон — Ливерпуль, 29 января: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка Англии по футболу

Подготовка «Брайтона» к предстоящей игре проходит на фоне демарша Мойзеса Кайседо. По информации СМИ, эквадорец, открыто заявивший о желании покинуть клуб, не явился на тренировку команды в субботу. Судите сами, скажется ли это на общем состоянии хозяев. Предположу, что инцидент всё-таки не помешает «Брайтону» активно пытаться действовать первым номером, а это возможно на фоне нынешнего «Ливерпуля».

Однако «красные» при всех своих проблемах дают стабильный результат до перерыва. За последние 20 матчей команда Юргена Клоппа лишь трижды проигрывала первые таймы. Полагаю, такой сценарий нас ждет и в воскресенье. Даже если «Брайтон» вновь устроит сопернику ворох проблем, воплотятся в результат они, вероятно, уже после перерыва. Кроме того, в последних 10 встречах мерсисайдцы 10 из 14 мячей забили как раз в стартовые 45 минут.