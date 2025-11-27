Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»

В четверг, 27 ноября, в рамках ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие. В первом матче московский клуб победил со счетом 3:1.

В день матча эксперты расценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» можно по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Успех «Динамо» котируется за 3.25 (около 30%), ничья — за 3.70 (приблизительно 26%).

Что касается шансов команд на проход в полуфинал, то здесь с учетом результата первого матча (победа москвичей со счетом 3:1), шансы выглядят диаметрально противоположными. Поставить на проход «Динамо» можно за 1.17 (около 82% вероятности), тогда как на выход «Зенита» в следующую стадию установлен коэффициент 5.20 (примерно 18%).

Клиенты PARI считают «Зенит» очевидным фаворитом как сегодняшнего матча, так и всего противостояния в целом. В общем обороте ставок на исход встречи почти 89% приходится на петербургскую команду и лишь 8% — на «Динамо». Доля ничьей составляет 3%. Аналогичным образом выглядит и распределение ставок на проход команд в следующий раунд: 73% на 27% в пользу «Зенита».

По оценке аналитиков PARI, команды по ходу сегодняшней игры способны забить по меньшей мере три мяча. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.70, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.17. Если же командам удастся пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.60. Вероятность обмена голами котируется за 1.60, на противоположный вариант установлен коэффициент 2.35.

Самыми вероятными авторами забитых мячей считаются нападающие «Зенита» Лусиано Гонду (2.50) и Александр Соболев (2.55), а также форвард «Динамо» Константин Тюкавин (2.75).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 200 350 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.20, куда включил и пари на победу «Зенита» в основное время матча. В момент совершения ставки этот исход был доступен по коэффициенту 2.25. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 841 470 рублей.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Кубка России. «Зенит идеально провел групповой этап, с 18-ю набранными очками заняв первое место в группе A. И сейчас даже с учетом поражения в первом четвертьфинальном матче именно команда Сергея Семака остается главным претендентом на титул — соответствующая ставка доступна по коэффициенту 3.60. «Динамо», в свою очередь, заняло второе место в группе B, причем путевка в плей-офф была добыта лишь в заключительном туре. С учетом этого, а также смены главного тренера, аналитики оценивают шансы москвичей на титул котировкой 9.00.