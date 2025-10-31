Краснодар — Спартак, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Краснодар» и «Спартак» встретятся в 14-м туре чемпионата России. «Быки» идут на пятиматчевой победой серии, однако последняя личка осталась за красно-белыми. Кто одержит победу на этих выходных?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «Озон Арена» (Краснодар)
Главный судья: Кирилл Левников
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|12
|2
|22
|51-72
|«Спартак»
|22
|2
|12
|72-51
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
|18.10.2025
|«Динамо Махачкала»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
|04.10.2025
|«Краснодар»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пенальти 4-2
«Динамо»
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:3
«Спартак»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2025
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|19.10.2024
|«Спартак»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|11.05.2024
|«Спартак»
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|01.11.2023
|«Спартак»
2:3
«Краснодар»
Кубок России
«Краснодар» лидирует перед очной встречей. «Спартак» дышит в спину идущей на пятой строчке «Балтике».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|2. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|3. ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|23-13
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-24
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|13
|1
|2
|10
|9-23
|7
«Краснодар» набрал крейсерский ход в середине осени. Команда Мурада Мусаева в последний раз теряла очки в конце сентября, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). При этом «быки» не пропустили ни одного гола на протяжении шести (!) встреч кряду. Оборона действующих чемпионов России выглядит целостно даже в противостоянии с прямыми конкурентами.
«Спартак» под руководством Деяна Станковича так и не может обрести стабильность. Тем не менее, эмоциональная встряска после поражения в дерби от ЦСКА (2:3) помогла красно-белым одержать две победы – над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Оренбургом» (1:0).
Несмотря на текущие результаты, «Спартак» всегда дает бой «Краснодару», вне зависимости от того, на каком поле проходит игра. Ожидаем, что команды обменяются забитыми мячами. Наш прогноз – обе забьют.
В прямом эфире игру в Краснодаре покажет общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно на сайте телеканала
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кобнан, Жубал (травмы)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|4. Диего Коста
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|66. Дуглас Аугусту
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|7. Солари
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|9. Угальде
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|10. Маркиньос
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ считают фаворитами противостояния «Краснодар» - их успех оценивается в 2.12. Шансы «Спартака» выглядят менее солидными - 3.80. В случае ничейного результата клиент увеличит банк почти в четыре раза - 3.50.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.80 - трейдеры установили на победу хозяев поля со счетом 1:0.
Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Также за ходом противостояния можно следить на сайте и в приложении БК БЕТСИТИ.
