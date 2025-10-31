Ведомости
Краснодар — Спартак, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Действующие чемпионы России справятся с нестабильным «Спартаком»?
Руслан Ипполитов

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в 14-м туре чемпионата России. «Быки» идут на пятиматчевой победой серии, однако последняя личка осталась за красно-белыми. Кто одержит победу на этих выходных?

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

02.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Спартак» 

П1 - 2.12

Х - 3.50

П2 - 3.80

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «Озон Арена» (Краснодар)

Главный судья: Кирилл Левников

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1222251-72
«Спартак»2221272-51

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин» 

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

18.10.2025«Динамо Махачкала»

0:2

«Краснодар»

РПЛ

04.10.2025«Краснодар»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пенальти 4-2

«Динамо»

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Спартак»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

21.10.2025«Динамо» Махачкала

1:3

«Спартак»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025«Спартак»

3:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

01.12.2024«Краснодар» 

0:3

«Спартак»

РПЛ

19.10.2024«Спартак»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

11.05.2024«Спартак»

1:0

«Краснодар»

РПЛ

01.11.2023«Спартак» 

2:3

«Краснодар»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Краснодар» лидирует перед очной встречей. «Спартак» дышит в спину идущей на пятой строчке «Балтике».

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1392225-729
2. Локомотив1376030-1727
3. ЦСКА1383223-1327
4. Зенит1375126-2426
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1312109-237

Прогноз на матч

Свернуть

«Краснодар» набрал крейсерский ход в середине осени. Команда Мурада Мусаева в последний раз теряла очки в конце сентября, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). При этом «быки» не пропустили ни одного гола на протяжении шести (!) встреч кряду. Оборона действующих чемпионов России выглядит целостно даже в противостоянии с прямыми конкурентами.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича так и не может обрести стабильность. Тем не менее, эмоциональная встряска после поражения в дерби от ЦСКА (2:3) помогла красно-белым одержать две победы – над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Оренбургом» (1:0).

Несмотря на текущие результаты, «Спартак» всегда дает бой «Краснодару», вне зависимости от того, на каком поле проходит игра. Ожидаем, что команды обменяются забитыми мячами. Наш прогноз – обе забьют.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Краснодаре покажет общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно на сайте телеканала
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»: Кобнан, Жубал (травмы)

«Спартак»: Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»:

Позиция«Краснодар»«Спартак»Позиция
Вратарь
  1. Агкацев
98. МаксименкоВратарь
Защитник98. Петров97. ДенисовЗащитник
Защитник3. Тормена68. ЛитвиновЗащитник
Защитник4. Диего Коста3. ВуЗащитник
Защитник15. Оласа2. РябчукЗащитник
Полузащитник66. Дуглас Аугусту83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 53. Черников18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник11. Батчи5. БаркоПолузащитник
Полузащитник10. Сперцян7. СолариПолузащитник
Нападающий7. Са9. УгальдеНападающий
Нападающий9. Кордоба10. МаркиньосНападающий
Главный тренерМурад МусаевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ считают фаворитами противостояния «Краснодар» - их успех оценивается в 2.12. Шансы «Спартака» выглядят менее солидными - 3.80. В случае ничейного результата клиент увеличит банк почти в четыре раза - 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Спартак»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.80 - трейдеры установили на победу хозяев поля со счетом 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Краснодар» - «Спартак»?

Бесплатно игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Также за ходом противостояния можно следить на сайте и в приложении БК БЕТСИТИ.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Спартак»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте черно-зеленых.

