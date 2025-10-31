Краснодар — Спартак, 2 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» набрал крейсерский ход в середине осени. Команда Мурада Мусаева в последний раз теряла очки в конце сентября, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). При этом «быки» не пропустили ни одного гола на протяжении шести (!) встреч кряду. Оборона действующих чемпионов России выглядит целостно даже в противостоянии с прямыми конкурентами.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича так и не может обрести стабильность. Тем не менее, эмоциональная встряска после поражения в дерби от ЦСКА (2:3) помогла красно-белым одержать две победы – над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Оренбургом» (1:0).

Несмотря на текущие результаты, «Спартак» всегда дает бой «Краснодару», вне зависимости от того, на каком поле проходит игра. Ожидаем, что команды обменяются забитыми мячами. Наш прогноз – обе забьют.